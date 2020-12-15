ضمن حياة كريمة.. الصحة تطلق 67 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" وفقا لبيان صحفى، أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية اليوم، بمناطق وادى الحسوة 1 مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والقبابات بأطفيح محافظة الجيزة، والعتمانية مركز البدارى محافظة أسيوط، كما سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى غداً، فى مناطق سرنباى مركز المحمودية محافظة البحيرة، وأبوصير مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والهجارسة محافظة سوهاج، وسالم البحيرى مركز الفشن محافظة بنى سويف، والريسية مركز نجع حمادى محافظة قنا، وساقية المنقدى مركز أشمون محافظة المنوفية، الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والرياض مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، ومرسى مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والعطوانى مركز إدفو شرق محافظة أسوان، والجفيرة - زاوية العوامى مركز الضبعة محافظة مطروح، لافتاً إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أُخرى يومى 17 و18 من الشهر الجارى فى منطقة شهداء بحر البقر 2 مركز الحسينية محافظة الشرقية، إضافةً إلى إطلاق 3 قوافل طبية أُخرى فى مناطق الحيز بالواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادى فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وذلك يومى 18 و19 من الشهر الجارى.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 19 و20 ديسمبر فى مناطق شبرا شهاب مركز القناطر محافظة القليوبية، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والبيضة محافظة الفيوم، والغريزات مركز المراغة محافظة سوهاج، والمجد 55 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 20 و21 ديسمبر الجارى بمناطق أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والسلسلة مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وبير أم سلطان مركز البساتين محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 5 قوافل طبية أخرى بمناطق مرزوق مركز مطاى محافظة المنيا، ومشندت - الجارة مركز سيوة محافظة مطروح، وأبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والمالحة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والمنشية الإبراهيمية مركز دمنهور محافظة البحيرة، وذلك فى يومى 21 و22 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومى 22 و23 من شهر ديسمبر فى مناطق: الجفجافة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، والزعفرانة - عرب عايش مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، وبنى رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط.

بالإضافة إلى إطلاق 10 قوافل طبية أخرى فى مناطق كرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، نجوع بنى واصل مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وأطنوح محافظة مطروح، والرقبة مركز دراو محافظة أسوان، ونديبة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وطوسون محافظة الإسماعيلية، وأبو هريرة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والسعادنة محافظة بنى سويف، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعى حى فيصل محافظة السويس، وذلك يومى 23 و24 من الشهر الجارى.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 24 و25 ديسمبر بمنطقة العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق العثمانية مركز المحلة أول محافظة الغربية، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، وأتريس مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك يومى 25 و26 من الشهر الجارى.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية فى يومى 26 و27 ديسمبر الجارى فى مناطق الطارف مركز القرنة محافظة الأقصر، والهادى مركز الخانكة محافظة القليوبية، وزكى صالح مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والشباسية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والواقات مركز طما محافظة سوهاج.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 27 و28 ديسمبر فى مناطق مركز طبى المحروسة مركز السلام ثانى محافظة القاهرة، والرمادى قبلى مركز إدفو غرب محافظة أسوان، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية فى مناطق شركة الاتحاد مركز الدلنجات محافظة البحيرة، واسطال مركز سمالوط محافظة المنيا، والروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك يومى 28 و29 ديسمبر الجارى.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 29 و30 ديسمبر بمنطقة القبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، وأخيراً سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق أبوغليلة مركز برانى محافظة مطروح، وجبل تقوق محافظة أسوان، والتضامن مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وأبوسعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، و الخيام مركز دار السلام محافظة سوهاج، و الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وذلك يومى 30 و31 من الشهر الجارى.