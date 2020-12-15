سفير مصر في الصين يستعرض مبادرات الرئيس الموجهة للشباب خلال مشاركته في...

شارك السفير الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحوار العالمي للقادة الشباب، الذي انطلق في بكين بتنظيم مشترك بين مركز الصين والعولمة، وأكاديمية الدراسات المعاصرة للصين والعالم، تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة تشينخوا الصينية، وبمشاركة وحضور لفيف من المسئولين الصينيين وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية، فضلا عن عشرات من الكوادر والقيادات الشابة.

استعرض د. البدري في كلمته مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعنية بالشباب، والتي تسعى للاستفادة من طاقاتهم وتأهيلهم لقيادة عالم المستقبل، وأهمها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومنتدى شباب العالم الذي عُقد في مصر ثلاث دورات منه على مدار السنوات الماضية، منوها بأن هاتين المبادرتين تم إطلاقهما تحت الإشراف المباشر للسيد الرئيس، بما يؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة والدولة المصرية لمسألة تأهيل وتمكين القيادات الشابة، ولفتح حوار معهم بقصد نقل الخبرات وتقليص الفجوة بين الأجيال، وصولا إلى مجتمع وطني وعالمي قادر على الاستفادة من الطاقات الشابة، وتوظيفها لصالح أوطان وعالم أكثر رخاء وتقدما.

كما أكد السفير البدري على الدور الهام الذي يقوم به الشباب في قيادة عالمنا المعاصر، ملقيا الضوء على حقيقة أن شباب هذا الجيل أكثر حظا من الأجيال السابقة بفضل المبادرات العالمية والوطنية الرامية إلى الاستفادة من طاقاته وإبراز إنجازاته في بناء عالم اليوم، ومجابهة تحدياته، وتأهيله لقيادة دوله ومجتمعاته لاقتناص الفرص التي يحملها المستقبل. وختاما أكد د. البدري على أهمية فتح قنوات تواصل بين مبادرات الشباب في الصين وكل من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ومنتدى شباب العالم، مشيرا إلى وجود خبرات مصرية واسعة بعد نجاح هذه التجارب في مصر، يمكن لها أن تساعد نظيراتها الصينية الموجهة للشباب.