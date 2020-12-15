وزير التعليم العالي يفتتح مركز طب الأسنان الرقمي والمعمل المركزي الرقمي بكلية...

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب الأسنان الرقمى، والمعمل المركزى الرقمي بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عاطف شاكر عميد الكلية، واللواء طبيب/ رأفت رياض كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة، والسادة أعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.

وخلال الافتتاح أشاد الوزير بالمساندة والدعم الدائم الذى تقدمه جامعة القاهرة لكلياتها، لافتا إلى إنشاء كلية طب الأسنان بالجامعة عام ١٩٢٥ وتخرج أول دفعة في الكلية عام ١٩٢٩، وافتتاح مبنى الكلية الأصلي عام ١٩٦٠، لافتا إلى أنه تاريخ طويل من التطوير والتجديد بالكلية يسلمه كل جيل للجيل الذى يليه، قائلا أنه ابن تلك الكلية التى التحق بها عام ١٩٧٩.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن التنافس فى المجال التكنولوجى والرقمي بالجامعات الحكومية هو نموذج رائع يثبت قدرة الجامعات الحكومية المصرية على المنافسة مع الجامعات الدولية بالإمكانيات الموجودة بها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت عن سعادته وشعوره بالفخر لافتتاح المركز والمعمل الرقمى لطب الأسنان، والذي يأتي في إطار هدف جامعة القاهرة للتحول لجامعة رقمية، مشيدا بروح التعاون والتكامل بين كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاطف شاكر أن الهدف من إنشاء المركز هو الارتقاء بمستوى طبيب الأسنان المصرى، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يتسق مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو رقمنة التعليم والعلاج، موضحا أن المركز يخدم ٣٠ متدرب في نفس الوقت، ويضم أحدث التطبيقات فى مجال طب الأسنان، مضيفا أن المركز يشمل أحدث وسائل تصوير الأسنان بأحدث كاميرات التصوير ثلاثى الأبعاد داخل وخارج الفم، مؤكدا أننا نستهدف أن يكون المركز إقليميا لخدمة الدول العربية والإفريقية في المستقبل.

كما قام الوزير بافتتاح أعمال التجديد والتطوير التى تمت بعيادة علاج الجذور بكلية طب الأسنان.