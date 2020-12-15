عضو الشيوخ:هناك زوايا تبث أفكارا رجعية متطرفة باسم دروس الدين

أكد علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك زوايا حتى الآن لا تزال تعمل وتبث أفكارا رجعية متطرفة باسم دروس الدين.

وشدد خلال كلمته اليوم بندوة استراتيجية بناء الوعى أنه لا بد من مواجهة كل ذلك خاصة وأن أفكارهم متطرفة ويدعمون جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشف: لا يزال هناك مدرسين إخوان ومتطرفين، ولا بد من مواجهة هؤلاء بشكل قوي وحقيقي حتى نحمي أولادنا من التطرف، خاصة وأن بعض المدرسين يروجون لأفكار حسن البنا.

وكانت قد انطلقت اليوم الندوة وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام لاطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021 وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية .

تناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع وبناء شخصية الأوطان والاديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطل والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرئون على الفتوى.

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" واثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم المنتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.