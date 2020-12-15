ضائعة في الدول غير المستقرة.. وزير الأوقاف: المتاجرون بحقوق الإنسان كالمتاجرين بالدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حقوق الإنسان ضائعة في الدول غير المستقرة، وذلك لأن الدولة المهددة بالفوضى والتناحر، لا يأمن فيها الإنسان على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه، مؤكدا أن حقوق الإنسان تتناقض تماما مع الفوضى.

وأضاف وزير الأوقاف أن حقوق الإنسان لا بد لها من دولة مستقرة، موضحا أن من يتحدثون عن الحقوق السياسية، يتحدثون على أرضية وطنية لا علي أرضية خارجية، مؤكدا أن المتاجرين بحقوق الإنسان كالمتاجرين بالدين، فكلاهما صاحب سبوبة.

وانطلقت منذ قليل ندوة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والكاتب كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام، لإطلاق استراتيجية بناء الوعي 2021، وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية.

وتناقش الندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع، وبناء شخصية الأوطان والأديان والأوطان والمكون الثقافي في المناهج التعليمية وشهيد الحق وقتيل الباطن والتعليم وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيين والإجراء والمتجرئين على الفتوى.

كما تناقش القيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الإلكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية واللغة العربية "المأمول والتحديات" وأثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم الناتج الوطني مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل "العلاقة بين الأجر والعمل" والكفاءة والولاء ومفهوم احترام الكبير وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.

وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى – الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية – الإصدارات – مركز التدريب والتثقيف.

ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.