14 عالميا..مصر الأولي بالشرق الأوسط وافريقيا في مؤشر جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجزء الثاني من إصداره "مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020" من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،حيث يسلط الفيديو الضوء على أبرز المؤشرات التي حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

وأوضح "تقرير مصر في عيون العالم" أن مصر قد احتلت المركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وقدرتها على مواكبة التغيير ودفع عجلة التنمية وذلك وفقًا لـ " مؤشر أفضل الدول 2020".

كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 14 عالميًّا في خدمات التعهيد في مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019" واعتبرها المؤشر من أهم الوجهات جذبًا للشركات متعددة الجنسيات.

وقد سلط التقرير كذلك الضوء على "مؤشر معدل إنتاجية العامل في إفريقيا 2020" الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث اعتبر مصر ضمن الدول الأقل في نسب التسرب من التعليم في إفريقيا فضلًا عن احتلال الشباب المصري المركز الأول في معدل إنتاجية العامل.

كما ركز التقرير على شغل القاهرة المركز الـ 28 في مؤشر" المدن الأفضل للأعمال الحرة"، والمركز الـ 4 في تكلفة المعيشة ومتوسط أسعار أماكن المعيشة، والمركز الـ 8 في أماكن العمل المشتركة في المؤشر الصادر عن كارفون ويرهاوس في أبريل 2020.

أما في مجال الطاقة فقد صنف مؤشر "التحول في مجال الطاقة 2020"- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي- مصر في المركز الـ 84 بمجموع نقاط 49.1% في 2020، حيث يقيم المؤشر أداء الدول طبقًا لمحورين؛ محور أداء نظام الدولة ومحور الاستعداد للتحول.