قومي المرأة يهنئ عصام شيحة برئاسة "المنظمة المصرية": مثال للحقوقي الوطني الناجح

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى عصام شيحة لانتخابه رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفًا للراحل حافظ أبو سعدة. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لانتخاب عصام شيحه رئيسًا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن عصام شيحة مثال للحقوقي الوطني الناجح ولديه العديد من الإسهامات المتميزة في مجال حقوق الإنسان، متمنية له المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق في استكمال المسيرة المشرفة التي بدأها فقيد الحركة الحقوقية ورئيس المنظمة الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة. الراحل حافظ أبو سعدة ولد عام 1965 وشارك في الحركة الطلابية في الثمانيات، وأنه بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان، وانخرط في المجتمع المدني المصري، وطوال حياته المهنية في مجال حقوق الإنسان حتى تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتم تعيينه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه وحتى الآن، وهو أيضًا عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

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