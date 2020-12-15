كرم جبر: يجب أن تخضع المدارس الدينية والأجنبية لسلطة وهوية الدولة

أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، بمقر المجلس اليوم، والتي من المقرر أن تتناول "أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها" بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس، إنه ابتداء من العام المقبل ستعقد عدة فعاليات سواء محاضرات أو ندوات أو لقاءات شبابية وصالونات في عدة أماكن وسيكون هناك لقاء شهريا يتناول قضية من القضايا الـ21 التي تتضمنها المبادرة.

واضاف كرم جبر في كلمته قائلا: "نستهدف من هذا الموضوع ان يكون هناك نوع من الحراك الفكري لتذويب الخلافات ووضع حد أدني من الإتفاق لان الحوار يحدث تقاربا، سيكون هناك برامج تليفزيونية واذاعية وسيكون هناك تحرك مشترك العام المقبل".

وطرح جبر سؤالا قال فيه: "هل حب الاديان يتعارض مع الاوطان؟". وتابع " هذه القضية أهتم بها بشكل شخصي، ايام الاخوان اتعمل سد بين الاديان والاوطان، عندنا علم عملوا علم تاني وعندنا نشيد عملوا صليل الصواري وعملوا تعديل الدستور تمهيدا للتنازل عن الأرض واقامة دولة الخلافة" و "ايضا دور الحضانة التي تم اختراقها بالجمعيات الدينية مثل مشروع حضانة وجدي العربي الذي رفع فيه شعار "مشروع شهيد".

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن المدارس الدينية غير المرخصة "لسنا ضدها ولكن تبقى تحت هيمنة وسيطرة الدولة، ايضا المدارس الاجنبية تدين بالولاء للدولة التي تتبعها لكن يجب ان تخضع لهوية الدولة المصرية".

وتابع كرم جبر: "اليوم هذه مظلة مفتوحة لكل الوزارات ودور الصحف التي ترغب في المشاركة فهو جهد نستهدف منه المصلحة العامة في النهاية".