مايا مرسى : حملة "احميها من الختان" تهدف للتوعية بأضراره وتدعو الأهالى لنبذ هذه الجريمة

يطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة اعلامية توعوية بعنوان" احميها من الختان" ، بهدف نشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والاذاعيه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، واستكمالا لانشطة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الاهالي والاباء والامهات بنبذ هذه الجريمة غير الانسانية، مشيرة الى أن رفع وعى الأفراد جزء اساسي للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة التى تواجهها مجتمعاتنا والتى مازالت الفتيات تعاني فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضه انسانيا واجتماعيا وقانونيا وطبيا وتؤدي الى حرمان الفتاة من ممارسة حقهن الطبيعي بالعيش دون تشويه اعضائهن التناسلية. وأعربت عن املها أن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة في توضيح الصورة الحقيقة المظلمة تجاه هذه الجريمة .

جدير بالذكر أن الحملة الإعلامية التوعوية تأتى بعد مرور عام على تشكيل اللجنة الوطنية التي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتهدف إلى حماية حقوق الفتيات والسيدات من ختان الإناث، وتزامن إطلاق الحملة مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق ١٤ يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة بالمنيا عام 2007.

وتتضمن الحملة الإعلامية إطلاق مجموعة من الفيديوهات التوعوية التي تتضمن أضرار ختان الإناث، بالتعاون مع هيئة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى إطلاق فيديو توعوي بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال، إلى جانب فيديو توعوي آخر بمشاركة عضوات وأعضاء لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة.

وتتضمن الحملة بث مجموعة من التنويهات الإذاعية تحت شعار "احميها من الختان" تذاع لمدة شهر عبر عدد من الإذاعات مها إذاعة القرآن الكريم، وتهدف هذه التنويهات إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التي فرضها القانون لمرتكبي هذه الجريمة، وتحتوي على مجموعة من الرسائل الإعلامية الهامة حول هذه القضية تم تناولها بشكل مبسط بصوت الإعلامية نشوى الحوفي، ومن أهم هذه الرسائل "الختان عادة وليس عبادة، ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ختان البنت مش عفة ولا ضمان لأخلاقها، وبناتنا أمانة لازم نحافظ عليها".