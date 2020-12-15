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القوى العاملة: تعيين 1628 شاباً.. منهم 31 من ذوي القدرات بالغربية

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أحمد جودة - القاهرة - إسماعيل منطاوي

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1628 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 31 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"،  من المسجلين  بمكاتب التشغيل والذين بلغوا  4299 شاباً ، كما تم توفير 2600  فرصة عمل .
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج   1279  ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج  23 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 97 متدرجاً بمنشآت القطاع الخاص .
 وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 891 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 398 منشأة أخري ،  وأسفر التفتيش عن تحرير 184 محضراً ، وتلقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، وبحث 4 شكاوى أخري قدمت ورقياً.
وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه ، وعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه لعامل ، لسداد مصروفات علاجية لعامل آخر بمبلغ 1940 جنيهاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 14 ألف و 940 جنيها لـ 6 عمال من المسجلين بالوحدة.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 577 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 105 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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