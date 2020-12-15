القوى العاملة: تعيين 1628 شاباً.. منهم 31 من ذوي القدرات بالغربية

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1628 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 31 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4299 شاباً ، كما تم توفير 2600 فرصة عمل .

وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 1279 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 23 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 97 متدرجاً بمنشآت القطاع الخاص .

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 891 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 398 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 184 محضراً ، وتلقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، وبحث 4 شكاوى أخري قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلي أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه ، وعمل عملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه لعامل ، لسداد مصروفات علاجية لعامل آخر بمبلغ 1940 جنيهاً ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 14 ألف و 940 جنيها لـ 6 عمال من المسجلين بالوحدة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 731 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 577 منشأة لإزالة المخالفات ، وبحث 105 شكوى في نفس المجال ، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .