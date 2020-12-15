نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 2.7 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبده فاسدة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكّنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 2,7 طن لحوم مفروم ومصنعات لحوم واسماك ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك على خلال حملات تم تنفيذها على مدار الشهر على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات ومحال قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وشملت المضبوطات 800 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مخزن تابع لمطعم بناحية الهرم و 610 كجم مصنعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة لدى مفرمة لحوم باكتوبر و 360 كجم لحوم مفروم ومصنعاتها فاسدة لدى مكان تجهيز تابع لمطعم بالطالبية و 145 كجم اسماك ومصنعات لحوم لدى سوبر ماركت بالهرم و 825 كجم مقطعات كبدة ودواجن ودهون حيوانية فاسدة لدى مطعم وسيارة محملة بامبابة .