"لا تتسرع في الحصول على لقاح".. 3 تنبيهات بشأن لقاح فيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الخبراء أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد حتي بعد الحصول علي اللقاحات، حيث ينبغي الالتزام ببعض الإجراءات حتى يتم السيطرة على وباء كورونا، وفقا لموقع "CNN" الأمريكي

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الإجراءات حتى يتم السيطرة على وباء كورونا:

لا تتسرع في الحصول على لقاح:



أوضح الأطباء أنه سوف يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتمكن معظم الأشخاص من تلقي اللقاح، لذا ينبغي عدم التسرع إلى الصيدليات على أمل الحصول على اللقاح على الفور.

كما أوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن الحصه الأولي من اللقاح يحصل عليها العاملون في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة

وتشمل الحصة الأولي من لقاح ايضا ذات العاملين الأساسيين، وموظفي الطوارئ، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية تجعلهم أكثر عرضة لخطر المضاعفات أو الوفاة.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة CNN الأسبوع الماضي، إنه خلال الأشهر العديدة القادمة، سيكون التركيز على تطعيم هؤلاء الأفراد ومن المرجح أن يكون الربيع عندما يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع.

وقال فاوتشي: "كنت أتوقع أنه بحلول شهر أبريل، سيكون... موسمًا مفتوحًا، بمعنى أنه يمكن لأي شخص، حتى المجموعات غير ذات الأولوية العالية، تلقي التطعيم.

لا تتوقف عن ارتداء الأقنعة



كشف الدكتور ساندرو سينتي، اختصاصي الأمراض المعدية وأستاذ الطب بجامعة ميشيجان الأمريكية، أنه ينبغي إرتداء الاقنعة حتي بعد الحصول علي التطعيم، حيث أنه مازال غير الواضح إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس لا يزال بإمكانهم نقل العدوى إلى شخص آخر.

وقال إنه وفق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 40٪ من الحالات تكون لأشخاص لا تظهر عليهم أعراض.

وأضاف: "عليك أن ترتدي قناعك إذا حصلت على اللقاح وكنت محميًا، فلا يزال بإمكانك نشر بعض الفيروسات التي تنتقل بعد ذلك إلى أنفك ثم تصيب شخصًا آخر."

وتابع "حتى إذا تم تطعيمك، فقد تكون محميًا من الإصابة بالمرض، لكن قد لا تكون محميًا من العدوى".

وأشار الي أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزالون قادرين على التقاط الفيروس في حين أنه قد لا يصيبهم بالمرض، بل يمكنهن نقله إلى شخص آخر من خلال السعال أو العطس.

لا تتوقف عن التباعد الاجتماعي



نوهت الدكتورة سارة مبايي، في اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات بالوكالة، إنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪ وأن الحماية ليست فورية.

كما تتطلب بعض اللقاحات الحصول علي جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع للوصول إلى فعالية 95٪، وسيستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الجرعة الثانية حتى يتم اعتبار الشخص "محصنًا بالكامل".

وقالت "بالنظر إلى المعلومات المحدودة حاليًا حول مدى نجاح اللقاح في عموم السكان ؛ إلى أي مدى يمكن أن يقلل المرض أو الخطورة أو الانتقال ؛ وإلى متى تستمر الحماية، يجب أن يستمر الأشخاص الملقحون في اتباع جميع الإرشادات الحالية لحماية أنفسهم والآخرين بما في ذلك الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين."

