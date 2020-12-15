نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" .. إطلاق 67 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بدءاً من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 67 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من اليوم 15 ديسمبر وحتى نهاية الشهر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

واوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية اليوم، بمناطق وادي الحسوة 1 مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والقبابات بأطفيح محافظة الجيزة، والعتمانية مركز البداري محافظة أسيوط، كما سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى غدًا، في مناطق سرنباي مركز المحمودية محافظة البحيرة، وأبوصير مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والهجارسة محافظة سوهاج، وسالم البحيري مركز الفشن محافظة بني سويف، والريسية مركز نجع حمادي محافظة قنا، وساقية المنقدي مركز أشمون محافظة المنوفية، الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والرياض مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، ومرسى مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والعطواني مركز إدفو شرق محافظة أسوان، والجفيرة - زاوية العوامي مركز الضبعة محافظة مطروح، لافتًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أُخرى يومي 17 و18 من الشهر الجاري في منطقة شهداء بحر البقر 2 مركز الحسينية محافظة الشرقية، إضافةً إلى إطلاق 3 قوافل طبية أُخرى في مناطق الحيز بالواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وذلك يومي 18 و19 من الشهر الجاري، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 19 و20 ديسمبر في مناطق شبرا شهاب مركز القناطر محافظة القليوبية، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والبيضة محافظة الفيوم، والغريزات مركز المراغة محافظة سوهاج، والمجد 55 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بمناطق أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والسلسلة مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وبير أم سلطان مركز البساتين محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 5 قوافل طبية أخرى بمناطق مرزوق مركز مطاي محافظة المنيا، ومشندت - الجارة مركز سيوة محافظة مطروح، وأبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والمالحة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، والمنشية الإبراهيمية مركز دمنهور محافظة البحيرة، وذلك في يومي 21 و22 من الشهر نفسه..

وتابعت أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 22 و23 من شهر ديسمبر في مناطق الجفجافة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، والزعفرانة - عرب عايش مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، والقبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، وبني رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط، بالإضافة إلى إطلاق 10 قوافل طبية أخرى في مناطق كرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، نجوع بني واصل مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وأطنوح محافظة مطروح، والرقبة مركز دراو محافظة أسوان، ونديبة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وطوسون محافظة الإسماعيلية، وأبو هريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والسعادنة محافظة بني سويف، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي حي فيصل محافظة السويس، وذلك يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 24 و25 ديسمبر بمنطقة العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق العثمانية مركز المحلة أول محافظة الغربية، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأتريس مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية في يومي 26 و27 ديسمبر الجاري في مناطق الطارف مركز القرنة محافظة الأقصر، والهادي مركز الخانكة محافظة القليوبية، وزكي صالح مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والشباسية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والواقات مركز طما محافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 27 و28 ديسمبر في مناطق مركز طبي المحروسة مركز السلام ثاني محافظة القاهرة، والرمادي قبلي مركز إدفو غرب محافظة أسوان، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في مناطق شركة الاتحاد مركز الدلنجات محافظة البحيرة، واسطال مركز سمالوط محافظة المنيا، والروضة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك يومي 28 و29 ديسمبر الجاري.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 29 و30 ديسمبر بمنطقة القبابات مركز أطفيح محافظة الجيزة، وأخيرًا سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق أبوغليلة مركز براني محافظة مطروح، وجبل تقوق محافظة أسوان، والتضامن مركز سمسطا محافظة بني سويف، وأبوسعادة الصغرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، والخيام مركز دار السلام محافظة سوهاج، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وذلك يومي 30 و31 من الشهر الجاري.