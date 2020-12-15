صور.. رئيس الشيوخ يستقبل عددا من كبار الصحفيين

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وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن سعادته بهذه الزيارة، متمنياً لهم التوفيق فى ملاحقة التطورات التى يمر بها المجتمع المصرى، مشيراً إلى أنهم يشكلوا جهة رائدة فى مجال الصحافة و الاعلام المصرى.
وأعرب أبو الحجاج عن تقديره و ثقته و جميع العاملين بالمؤسسة فى اختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيساً لمجلس الشيوخ، متمنياً التوفيق له و للمجلس فى تحمل كافة مسؤولياته.
أشاد عبدالنبى الشحات بعودة مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان وعلى رأسها أحد أهم رجال الدستور والقانون فى مصر، متطلعاً إلى دور هذا المجلس فى إثراء الحياة السياسية جنباً الى جنب مع مجلس النواب، مرحباً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعيين قامات كبيرة داخل المجلس، و أثنى "الشحات" على دور حزب مستقبل وطن الذى لا يسعى للاستحواذ السياسى و إنما يسعى " للمشاركة لا المغالبة"، وهو ما أكد عليه المستشارعبد الوهاب عبد الرازق قائلاً: "حزب مستقبل وطن ما جاء لينفرد بالساحة اطلاقاً و يسعى دائما للمشاركة السياسية و أن تكون هناك حياة حزبية حقيقية فى مصر".
وفى نهاية اللقاء، قدم "ابو الحجاج" درع المؤسسة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقديراً له، متمنياً التوفيق للمجلس و أعضائه فى الفترة المقبلة.
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