صور.. رئيس الشيوخ يستقبل عددا من كبار الصحفيين

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفى "إياد أبو الحجاج" رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر، و الكاتب الصحفى عبدالنبى الشحات، رئيس تحرير جريدة المساء، وبوابة الجمهورية أونلاين، وأحمد عمر، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، كما حضر اللقاء الكاتب الصحفى ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد.





وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن سعادته بهذه الزيارة، متمنياً لهم التوفيق فى ملاحقة التطورات التى يمر بها المجتمع المصرى، مشيراً إلى أنهم يشكلوا جهة رائدة فى مجال الصحافة و الاعلام المصرى.

وأعرب أبو الحجاج عن تقديره و ثقته و جميع العاملين بالمؤسسة فى اختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيساً لمجلس الشيوخ، متمنياً التوفيق له و للمجلس فى تحمل كافة مسؤولياته.

أشاد عبدالنبى الشحات بعودة مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان وعلى رأسها أحد أهم رجال الدستور والقانون فى مصر، متطلعاً إلى دور هذا المجلس فى إثراء الحياة السياسية جنباً الى جنب مع مجلس النواب، مرحباً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعيين قامات كبيرة داخل المجلس، و أثنى "الشحات" على دور حزب مستقبل وطن الذى لا يسعى للاستحواذ السياسى و إنما يسعى " للمشاركة لا المغالبة"، وهو ما أكد عليه المستشارعبد الوهاب عبد الرازق قائلاً: "حزب مستقبل وطن ما جاء لينفرد بالساحة اطلاقاً و يسعى دائما للمشاركة السياسية و أن تكون هناك حياة حزبية حقيقية فى مصر".

وفى نهاية اللقاء، قدم "ابو الحجاج" درع المؤسسة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقديراً له، متمنياً التوفيق للمجلس و أعضائه فى الفترة المقبلة.