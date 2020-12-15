جدة - نرمين السيد - وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء نظر المجلس طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 /9 /2020، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 644 لسنة 2020، أن هذا المنتدى تتويج لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الملف، مشيرا إلى أن مقره سيكون مصر. وقال الدكتور على عبدالعال: "منتدى غاز شرق المتوسط سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة الشرق الأوسط".

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