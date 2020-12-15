محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - وأوضح على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فى بيان صحفى، أن الامتحانات تبدأ للصف الرابع والخامس الابتدائى يوم السبت 16 يناير المقبل حتى الاثنين 18 يناير، وللصف السادس الابتدائى بدأ من يوم الأربعاء 20 يناير وحتى السبت 23 يناير، وللصف الأول والثانى الإعدادى بدأ من يوم السبت 23 يناير وحتى الخميس 28 يناير.

وأضاف أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت 30 يناير وحتى الخميس 4 فبراير، وامتحانات المدارس الفنية فتبدأ بالتوازى مع امتحانات النقل من بدايتها فى 16 يناير.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجدول الذى تم اعتماده، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.