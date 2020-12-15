معلومات مجلس الوزراء: مصر تحقق مؤشرات متقدمة عالميا فى 2019 و2020

جدة - نرمين السيد - استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجزء الثانى من إصداره "مصر فى عيون العالم – النصف الأول 2020" من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للمركز بموقع فيسبوك.





ويسلط الفيديو الضوء على أبرز المؤشرات التى حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.

وأوضح "تقرير مصر فى عيون العالم" أن مصر احتلت المركز الثانى عربيًّا، والـ 36 عالميًّا فى 2019، بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وقدرتها على مواكبة التغيير ودفع عجلة التنمية وذلك وفقًا لـ"مؤشر أفضل الدول 2020".

كما جاءت مصر فى المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 14 عالميًّا فى خدمات التعهيد فى مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019" واعتبرها المؤشر من أهم الوجهات جذبًا للشركات متعددة الجنسيات.

وسلط التقرير كذلك الضوء على "مؤشر معدل إنتاجية العامل فى إفريقيا 2020" الصادر عن مجموعة البنك الإفريقى للتنمية، إذ اعتبر مصر ضمن الدول الأقل فى نسب التسرب من التعليم فى إفريقيا فضلًا عن احتلال الشباب المصرى المركز الأول فى معدل إنتاجية العامل.

كما ركز التقرير على شغل القاهرة المركز الـ28 فى مؤشر"المدن الأفضل للأعمال الحرة"، والمركز الـ 4 فى تكلفة المعيشة ومتوسط أسعار أماكن المعيشة، والمركز الـ 8 فى أماكن العمل المشتركة فى المؤشر الصادر عن كارفون ويرهاوس فى أبريل 2020.

أما فى مجال الطاقة، فصنف مؤشر "التحول فى مجال الطاقة 2020"- الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى مصر فى المركز الـ 84 بمجموع نقاط 49.1% فى 2020، إذ يقيم المؤشر أداء الدول طبقًا لمحورين، محور أداء نظام الدولة ومحور الاستعداد للتحول.

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