سفير الفاتيكان بمصر يزور خمس كنائس بالقوصية وديروط

جدة - نرمين السيد - وسار موكب السفير الباباوى فى شوارع القرى والمدن محاطا بجموع من المسيحيين والمسلمين فى ترحاب عظيم، فيما رتل الشمامسة ألحان الفرح باللغة القبطية.

وقدم كورال كنيسة الشهيد أبادير وأخته ايرينى بأمشول - فى ضيافة الأب داود رياض راعى الكنيسة - باقة من الترانيم الروحية، كما عرض شباب الكنيسة فيلما تسجيليا عن تاريخ كنيسة الشهيد أبادير التى تحتفل بمرور 120 عاما على تأسيسها بالقرية.

وزار السفير أيضا مستوصف عيادات الشهيد أبادير التخصصية كما وضع حجر الأساس لمركز القديس بولس للخدمات والتنمية، كذلك تم وضع حجر الأساس لمدرسة سان بيتر الخاصة، وشارك فى حضور اللقاء اللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب وعدد من قيادات القرية.

واستقل السفير خلال زيارة كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بكوم بوها، عربة مكشوفة من بداية الطريق العمومى للقرية حتى موقع الكنيسة فيما يرتل الشمامسة الألحان الكنسية، وبداخل الكنيسة أعد الخدام برنامجاً من الترانيم الروحية والكلمات الترحيبية، بمشاركة النواب محمد عيد وزهير الفولى وحمادة قرشى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وخلال تفقده لكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بنزلة مصطفى، احتشد جمع غفير من أبناء القرية على رأسهم السيد محمد على، عمدة القرية، لاستقبال القاصد الرسولى وتقديم الأطفال الورود له، وداخل الكنيسة قدم الكورال الترانيم الروحية، ثم قدم الخدام ماكيت للكنيسة عبروا خلاله عن كل نشاط بأيقونة رمزية عن روحانيته الفريدة.

واستقبل القاصد الرسولى بكنيسة السيدة العذراء بالمنشأة الكبرى، الأب اثناسيوس عزيز راعى الكنيسة، وتم ترتيل ألحان الفرح من خورس الشمامسة، وأيضا أعد قادة الأنشطة بالكنيسة برنامج روحى تضمن الترانيم الروحية والكلمات الترحيبية، وعقب زيارة الكنيسة قام ضيف أسيوط الكبير بزيارة مدرسة النصر الخاصة التابعة لجمعية الصعيد كما زار بيت راهبات المحبة بالقرية.

واختتم السفير الباباوى بمصر تفقده لمنطقة شمال الإيبارشية بزيارة كنيسة قلب يسوع الأقدس فى ضيافة الآباء رعاة الكنيسة القمص كيرلس عازر والقمص انطون رزق الله والأب فرنسيس حلمى، وقد تم استقبال القاصد الرسولى من دير راهبات المحبة بالقوصية بالألحان من خورس الشمامسة وتنظيم من فريق الكشافة حتى الوصول إلى مبنى الكنيسة.

كان خدام الكنيسة قد أعدوا برنامج الترانيم والطلبات من أجل السلام فى مصر والعالم، وكذلك قدم عدد من الأطفال مواهبهم المتنوعة فى العزف والتمثيل إلى جانب باقة بديعة من الترانيم الروحية قدمها كورال الكنيسة.

شارك بالحضور الأنبا توماس أسقف القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس والقس إكرام سمير راعى الكنيسة الإنجيلية، حضر للقاء كذلك هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وهند جوزيف عضو مجلس الشيوخ وجمال أسعد عضو مجلس الشعب الأسبق وحسنى رميح عضو مجلس الشعب السابق، إلى جانب حضور لفيف من القيادات المجتمعية.

خلال الزيارات الخمسة تحدث السفير الباباوى إلى أبناء الكنائس، معبراً عن فرحته بلقائهم ونقل إلى الجميع محبة وأبوة البابا فرنسيس وصلاته لأجلهم.

الجدير بالذكر أن الزيارات الرعوية لسفير الفاتيكان خلال اليوم شهدت مشاركة واسعة من المسلمين شركاء الوطن من المسؤولين وعموم الشعب.