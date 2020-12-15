صور.. انهيار عقارين بحى الجمرك فى الإسكندرية بسبب الأمطار

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جدة - نرمين السيد - وورد بلاغ لغرفة عمليات حى الجمرك بانهيار أجزاء من العقارين رقمى 8 و15 بشارع الحجارى، وتبين من الفحص أنهما قديمين ومأهولين بالسكان، وصادر لهما قرارى ترميم ولم ينفذا من قبل السكان، وانهيار أجزاء كبيرة منهما دون إصابات.
حرر المحضر رقم 3873/ 2020 إدارى قسم الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
وتوجه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية إلى موقع العقارين، وتبين أن العقار الأول يقطن به أرملة وابنها وزوجته، والعقار الثانى مقيم به أسرتين من 9 أفراد.
ووفقا لبيان مديرية التضامن الاجتماعى انتقل قاطنى العقارين للإقامة طرف ذويهم.
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