التموين تنفى شاعة تصفية شركة إدفينا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب.





وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، وأن العمل بشركة "إدفينا" يسير بشكل طبيعى ومنتظم.

وأوضحت وزارة التموين أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتى "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادى، إلى جانب ميكنة كل خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.

وفى سياق متصل، تستهدف خطة التطوير تعزيز القدرات الإنتاجية للشركتين، وزيادة حصة الشركتين من السوق المحلية، فضلاً عن زيادة القدرات التصديرية إلى أكثر من ألف طن سنويًا بقيمة 100 مليون جنيه، وتتمثل الأسواق الحالية لتصدير منتجات الشركتين فى اليمن والسعودية، وعددًا من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فيما يستهدف العمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة خلال المرحلة المقبلة.