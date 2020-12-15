سفير مصر في جوبا يبحث سُبُل تعزيز التعاون التجاري مع وزير التجارة...

التقى د. محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، مع "كيول أتيان" وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني بحضور وكيل أول الوزارة وقياداتها، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى جوبا في المجال الاقتصادي.

تم خلال اللقاء إطلاق عملية الإعداد لتنظيم معرض تجاري وإيفاد بعثة أعمال مصرية إلى جنوب السودان خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين.

كما اتفق الجانبان علي أهمية توقيع اتفاق ثنائي لتسهيل التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بينهما في المحافل التجارية الاقليمية والدولية، وكذلك التعاون في مجال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية في المجالات ذات الصلة.