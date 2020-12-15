وزارة التعليم: 967 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا امتحان اللغة العربية والأحياء...

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حتى الواحدة ظهراً أتم الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى" ما قارب "967 ألف من الطلاب" حتى الآن، رغم أن الامتحان ممتد حتى الساعة 9 مساء اليوم وسوف تُعلن الأرقام النهائية مساء اليوم.
كان وزير التربية والتعليم، قد أعلن صباح اليوم أن 525 ألف طالب أدوا امتحان اللغة العربية، و400 ألف امتحان الأحياء و40 ألف فى الأحياء باللغة الإنجليزية و1500 طالب فى الأحياء باللغة الفرنسية.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، يرجى التواصل على الأرقام التالية: WhatsApp: 01148970610
Hotline: 19368
Site: https://moe-complains.emis.gov.eg
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