بلغوا 30 طبيبًا.. كريدي أجريكول مصر يكرم أعضاء نادي الصيد من أطباء المستشفيات العامة

كرم بنك كريدي أجريكول مصر 30 من الأطباء الأعضاء في نادي الصيد المصري ممن كانوا في الصفوف الأمامية في علاج مرضى فيروس كوفيد 19 في المستشفيات العامة الحكومية، وذلك في حفل أقيم بنادي الصيد المصري بحضور ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدي أجريكول مصر، ومحسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد المصري، وعدد من قيادات البنك وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة الأطباء المكرمين نخبة من قيادات المستشفيات العامة الحكومية التي تخصصت في علاج مصابي فيروس كورونا.

كما اشتملت على تكريم أسر اثنين من الأطباء من شهداء الجائحة، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح أعضاء الأطقم الطبية ممن توفوا خلال علاجهم لمرضى الفيروس.



وخلال حفل التكريم، قال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدي أجريكول مصر: "لا تتوقف علاقة كريدي أجريكول بالمجتمعات التي يعمل بها على نتائج الأعمال والأرقام، لكن يوجد جزء متأصل في استراتيجية البنك وهو خدمة المجتمع والتفاعل معه بإيجابية وهذا هو النمو والمكسب الحقيقي لنا".

وأضاف: "وهذه هي رؤية مجموعة كريدي أجريكول العالمية التي حرصت منذ بداية أزمة كوفيد على تقديم جميع أشكال الدعم لعملائها ولمجتمعاتها، خاصة الأطباء ممن يعملون في الصفوف الأمامية مع مرضى كوفيد 19، ويعد نادي الصيد جزءا مصغرا من المجتمع المصري؛ لذلك تكريمنا للأطباء أعضاء النادي من يعملون في المستشفيات الحكومية امتدادا لمبادرة "شكرا" التي أطلقها كريدي أجريكول مع بداية انتشار فيروس كورونا تقديرا منا للمجهود الكبير الذي يقوم به الأطباء خلال هذه الفترة".

وتابع: "يسعى كريدي أجريكول إلى توطيد أواصر الصلة مع المجتمعات التي يعمل بها من خلال المبادرات التي تقدم قيمة مضافة لهذه المجتمعات، ونحن نعتبر نادي الصيد المصري شريكا استراتيجيا للبنك وطوال فترة الشراكة، والتي تمتد لحوالي 30 سنة، شاركنا في العديد من المبادرات كان آخرها تطبيق مبادرة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي من خلال تقديم تجربة مصرفية جديدة وهو ما يتفق مع توجهات البنك المركزي المصري".