محمد فايق يفتتح النقاش المجتمعي حول نظم التغطية الصحية من منظور حقوقي

افتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأوفا جيلين رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، وإبراهيم لافيا رئيس قطاع التعاون الانمائي بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر نقاشًا مجتمعيًا حول نظم التغطية الصحية ومنظورها الحقوقي في سياق جائحة كورونا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وعلى هامش احتفالات اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

نظمت الفاعلية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في إطار التعاون الإنمائي الألماني والاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة شمسية للحلول الصحية المبتكرة وشارك في الفاعلية ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) والهيئات والجهات المعنية الوطنية وغير الحكومية بقطاع الصحة والرعاية الصحية.

تكونت الفاعلية من جلستين نقاشيتين الأولى بعنوان "الحق في الصحة في إطار نظم التغطية الصحية الحالية: دروس مستفادة من جائحة كورونا"، والثانية بعنوان "منظومة التأمين الصحي الشامل وجائحة كورونا" تخللهما عرض بعض الأفلام القصيرة تحت حملة توعوية بعنوان "صحتك من الآخر" تهدف الى تعريف المواطن بالإجراءات المطلوبة للحصول علي حقه في التأمين الصحي الخاص به بشكل مبسط.

ودار النقاش حول الدروس المستفادة من جائحة كورونا في مصر لتعزيز نظام صحي أكثر إنصافا وقدرة على التعامل مع الأزمات بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان. كما تناول النقاش الحق في الصحة باعتباره عنصرا أساسيا في منظومة الرعاية الصحية في مصر، وكذلك قانون التأمين الصحي الشامل الجديد باعتباره أحد التدابير الوطنية للوصول العادل والمتساوي للرعاية الصحية في مصر.