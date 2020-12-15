"إيتيدا" تنظم ملتقى للشركات لاستشراف مستقبل العمل في مصر

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) ملتقى للشركات عبر الإنترنت تحت عنوان "مستقبل العمل في مصر" بالتعاون مع منصة "يوداستي" العالمية الرائدة في مجال التعلم عبر الإنترنت وموقع "فري لانسر" العالمي للعمل الحر.

ويأتي هذا الملتقى بهدف تعزيز الوعي لدى مجتمع الأعمال والشركات والتعرف على التحديات والتطورات التي سيشهدها سوق العمل في المستقبل، وتقديم آليات ونماذج عمل جديدة تتلاءم مع المتغيرات العالمية والتي تعتمد بشكل كبير على المرونة وتبني كافة آليات التحول الرقمي. وتناولت جلسات الملتقى أفضل الممارسات ونماذج العمل التي تتبناها المؤسسات، وتقديم خارطة طريق للمسارات المستقبلية للعمل وكذلك البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وإعداد الشباب المصري لسوق العمل في المستقبل واستشراف سوق العمل الحر على الإنترنت والترويج له من خلال عرض القيمة المضافة والعائد على الشركات من تبني هذا المنهج.

وقال المهندس عمر محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة في كلمته الافتتاحية بالمتلقي، أن جائحة كورونا فرضت نماذج عمل واستراتيجيات جديدة على المؤسسات والشركات وأكدت على حتمية الإسراع في عمليات الرقمنة، مشيرًا إلى دور الهيئة في هذا الصدد من خلال رعايتها وتنفيذها للعديد من المبادرات التدريبية على مهارات العمل الحر ووظائف المستقبل والتي تخدم بقوة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، وتساهم في خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب المصري.

كما أكد محفوظ على أن مصر تجني ثمار الاستثمارات التي ضختها في مجالات البنية التحتية سواء في قطاع الكهرباء أو في قطاع البنية التحتية التكنولوجية، بما ساهم في استمرارية الأعمال بكفاءة، وتعزيز مكانة مصر في السوق العالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وزيادة القدرة والمرونة على تنبي نماذج رقمية للتدريب، والعمل الحر، والعمل من المنزل. وخلال الملتقي، أشاد مسؤولي منصة "فري لانسر" العالمية بكفاءة المهارات المصرية وامتلاك الشباب المصري للمهارات التكنولوجية الحديثة، حيث أشارت الشركة إلى أنه بلغ عدد المهنيين المستقلين على منصتها من المصريين 767 ألف، كما بلغ عدد الأعمال التي أنجزوها على المنصة حوالي137 ألف مشروع ومهمة عمل، بينما بلغت عدد الأعمال المطروحة من قبل أصحاب العمل والشركات المصرية حوالي 76 ألف مشروع. وتضمنت أجندة الملتقى حلقة نقاشية عن منهجية المؤسسات والشركات في الاعتماد على المهنيين المستقلين وأصحاب العمل الحر واستعراض تجارب وخبرات عدد من الشركات العالمية مثل شركة IBM العالمية، شركة ديلويت الاستشارية العالمية، والشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، حيث أدار الجلسة مسؤول من موقع Freelancer وهو أكبر وأقدم موقع في مجال العمل الحر على الانترنت.

وشهدت فعاليات الملتقى إطلاق برنامج Talent Alpha Program والذي يستهدف تقديم حلول وآليات ميسرة للشركات تمكنهم من استخدام منصات العمل الحر في إنجاز المشروعات اعتمادًا على المهنيين المستقلين على منصة "فريلانسر". ويقدم البرنامج حافزًا لكل شركة مشاركة ومؤهلة لتشجيعهم على انجاز أعمالهم على منصة العمل الحر وذلك بقيمة 500 دولار بالإضافة إلى مساعدة الشركات في تحديد المتطلبات الفنية لمشروعاتها ومن ثم تعيين أصحاب العمل الحر لسد هذه الحاجات.