الري تنفذ تجربة وحدة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق التهوية في القرى الأكثر كثافة

زار قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الاثنين، مجمع المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية، وذلك برئاسة الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، والمهندس محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، ووفد مرافق.



وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارتي الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته للمركز القومي لبحوث المياه ومجمع المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية بالتعاون بين الوزارتين في شأن تجربة معالجة مياه الصرف الصحي التي يقوم بتنفيذها معهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز، وكذلك توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، في ذات الشأن.

وذلك في حضور نائب رئيس المركز ومديرة معهد بحوث صيانة القنوات المائية وأمين عام المركز ومدير المكتب الفني والباحثين بالمعهد القائمين على الدراسة.



وقد قامت مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية بعرض تقديمي عن التجربة البحثية لوحدة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة، والتي قام بتنفيذها الفريق البحثي لمعهد بحوث صيانة القنوات المائية بمنطقة التجارب البحثية بالمعامل المركزية، والتي تعتمد على المعالجة المدمجة لمياه الصرف الصحي على طريقة التهوية المباشرة الممتدة من خلال ثلاث مراحل لعملية المعالجة، والتي قد تصل نسبة المعالجة فيها إلى أعلى من 90% لبعض العناصر، وذلك للاستفادة منها في ري المساحات الخضراء وبعض الزراعات غير المأكولة، بالإضافة إلى الاستفادة من المواد الصلبة الناتجة من عملية المعالجة في إنتاج الطاقة الحيوية والسماد العضوي.



ثم زار الضيوف وحدة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة، هذا وقد تم التوافق على استكمال التعاون بين المركز والشركة القابضة في تنفيذ وحدة المعالجة على مستوى إحدى القرى ذات الكثافة السكانية المحدودة بتمويل من الشركة القابضة.