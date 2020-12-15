معهد الفلك يدعو المصريين لمتابعة اقتراب المشترى وزحل قبل الاقتران الكبير

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المصريين من هواة الفلك والدارسين إلى متابعة ظاهرة اقتراب كوكبي المشتري وزحل من بعضهما البعض في السماء بدءا من غروب شمس اليوم /الثلاثاء/ وحتى يوم /الاثنين/ المقبل قبل حدوث "الاقتران الكبير".

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إن هذه الاقترانات ليس لها أى تأثير على كوكب الأرض ولا على البشر، وذلك لوجود هذه الكواكب على أبعاد شاسعة من الأرض".

وأوضح أنه عند حدوث ظاهرة الاقتران الكبير سيكون الكوكبان (المشتري وزحل) على بعد 0.1 درجة فقط، وتتكرر هذه الاقترانات الكبيرة بين كوكب المشتري وزحل كل 19.5 سنة.

وأكد أن هذا الاقتران هو الأقرب منذ عام 1623، كما أن الاقتران التالى سيكون بعد 60 عاما، مضيفا "لا يجب تفويت متابعة هذا المنظر البديع، والذي يمكن تمييزه بالعين المجردة بالإضافة إلى تلسكوبات صغيرة أو مناظير".