عاجل.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، مهنئا القيادة السياسية والحكومة والنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية.





وقال عبد العال للنواب الفائزين فى الانتخابات البرلمانية: أمامكم الكثير من الجهد لخدمة أبناء دوائركم، "ومن لم يحالفه الحظ فإننا جميعا أبناء الوطن وفى خدمة الوطن داخل المجلس أو خارجه".

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