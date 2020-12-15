احميها من الختان.. المجلس القومى للمرأة يطلق حملة توعوية جديدة

جدة - نرمين السيد - يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم حملة إعلامية توعوية بعنوان"احميها من الختان"، التى تهدف إلى نشر الوعى بقضية ختان الإناث على عدد من المحطات التلفزيونية والإذاعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان.





يأتى ذلك فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، واستكمالا لأنشطة الـ16 يوم لمناهضه العنف ضد المرأة. وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن رسائل هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، ودعوة الأهالى والأباء والأمهات بنبذ هذه الجريمة غير الإنسانية ، مشيرة إلى أن رفع وعى الأفراد جزء أساسى للتصدى لهذه المشكلة الخطيرة التى تواجهها مجتمعاتنا والتى مازالت الفتيات تعانى فيها من ممارسة هذه العادة الذميمة المرفوضه انسانيا واجتماعيا وقانونيا وطبيا وتؤدى إلى حرمان الفتاة من ممارسة حقهن الطبيعى بالعيش دون تشويه أعضائهن التناسلية، معربه عن أملها بأن تكون لهذه التنويهات التأثير المنشود والمساعدة فى توضيح الصورة الحقيقة المظلمه تجاه هذه الجريمة.

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