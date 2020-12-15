صور.. وزير الإنتاج الحربى يلتقى الفائز بمسابقة المبتكر الصغير

جدة - نرمين السيد - حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، على لقاء الطالب العربى عبد الصمد العربى بمدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية "الصف الأول – تخصص حاسبات" التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، لحصوله على المركز الأول على مستوى إدارة حلوان التعليمية بمسابقة "المبتكر الصغير".





جاء ذلك بحضور المهندس أسامة عبد العزيز مستشار الوزير لشؤون القطاعات الحكومية ومدير المدرسة والمشرفة على المشروع. وأوضح المستشار الإعلامى للوزير، والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الطالب العربى عبد الصمد العربى اخترع جهاز لترشيد استهلاك المياه وفاز من خلاله بالمركز الأول بمسابقة "المبتكر الصغير" وهو ما دفع الوزير "مرسى" للقاء الطالب وتحفيزه وذلك استعداداً لمشاركة الطالب باختراعه فى اختبار على مستوى المديرية التعليمية بالقاهرة وتحديد يوم 24/12/2020 لإجراء الاختبار بمدرسة السلام الإعدادية بنين.

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