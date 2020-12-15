مجلس النواب يقر قانون إعادة ملكية الميناء الجاف بأكتوبر

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.





وجاء نص القانون : "المادة الأولى، يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدى إليكتريك - دى بى شنكر - السويدى للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه". وفى المادة الثانية كان النص: "تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلى للميناء"، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

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