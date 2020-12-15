عبد العال: اقتصاد مصر استطاع الصمود فى مواجهة كورونا والخروج منها متعافى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة قرار الرئيس رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المفترض" وجى بى مورجان يوروب لميتد "بصفته وكيل التسهيلات" وبنك جى بى مورجان تشيس إن إيه فرع لندن "بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى" ومؤسسات مالية أخرى محددة "بصفتهم المقرضون الأصليون" بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020، والذى يهدف إلى المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

وأكد عبد العال أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هى أكبر مقترض فى العالم، قائلا: "لا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية، هكذا هى حركة الاقتصاد فى العالم".

وقال: "المهم فى الأمر أن تكون هذه القروض فى الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع فى هذا الصدد".

وأشار إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع قرض الهيئة القومية للأنفاق موجودة فى لجنة النقل، قائلا: "نحن نتكلم الآن على الأثر المترتب على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية وضمان من وزارة المالية والقرض فى الحدود الآمنة".

وحول انتقادات النواب بشأن الاقتراض فى حين تم اعتماد مشروع يقضى بتحويل الهيئة القومية للأنفاق إلى اقتصادية بدلاً من خدمية، قال رئيس البرلمان: "الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التى لاحقتها سابقا".