القومية للأنفاق: مشروع المونوريل لا يحمل موازنة الدولة أى أعباء إضافية

جدة - نرمين السيد - أكد عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع المونوريل نقله نوعية وحضارية، والذى يبلغ طوله 142 كيلو متر، ويضم 12 محطة، بين أكتوبر والعاصمة الإدارية ويبلغ طوله 56 كيلو، و22 محطة.





وأوضح والى خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض" وجى بى مورجان يوروب لميتد "بصفته وكيل التسهيلات" وبنك جى بى مورجانتشيس إن إيه فرع لندن "بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولى" ومؤسسات مالية أخرى محددة "بصفتهم المقرضون الأصليون" بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020، أن ميزة وسائل النقل الكهربائى فى استيعاب الكثافات العالية والتى تصل إلى 45 ألف راكب فى الساعة.

وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق إنه من المتوقع أن يتم نقل مليون و150 ألف راكب عبر خط العاصمة الإدارية و850 ألف راكب فى خط أكتوبر، قائلا: "كل هذه الكثافات سيتم اختزالها من وسائل النقل السطحية، وهناك دراسات للمشروع تم تقديمها للمجلس".

وأشار إلى أن المواطن يستهلك طبقا لإحصائية أعلنت فى لندن فى المواصلات 186 ساعة سنويا، مشيرا إلى أن دراسة المونوريل ستخفض هذا الرقم 153 ساعة فى السنة، قائلا: أى أنه اختصر 30 ساعة فى المواصلات.

وأوضح رئيس هيئة الأنفاق، أن القرض ستتحمله الهيئة، ولا يحمل موازنة الدولة أى أعباء إضافية.