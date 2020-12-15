سفيرنا فى جوبا يبحث سُبُل تعزيز التعاون مع وزير التجارة الجنوب سودانى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد قدح، سفير مصر بجنوب السودان، مع كيول أتيان، وزير التجارة والصناعة الجنوب سودانى، بحضور وكيل أول الوزارة وقياداتها، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى جوبا فى المجال الاقتصادى.





تم خلال اللقاء إطلاق عملية الإعداد لتنظيم معرض تجارى، وإيفاد بعثة أعمال مصرية إلى جنوب السودان خلال النصف الأول من العام المقبل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين. كما اتفق الجانبان على أهمية توقيع اتفاق ثنائى لتسهيل التبادل التجارى، وتعزيز التعاون بينهما فى المحافل التجارية الاقليمية والدولية، وكذلك التعاون فى مجال بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية فى المجالات ذات الصلة.

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