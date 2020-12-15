المصريين الأحرار: استهداف ناقلة نفط بجدة تهديد لأمن واستقرار حرية الملاحة

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد على حسن، مسؤول المصريين بقطاع الخليج لحزب المصريين الأحرار، إن الحادث يُمثل استهداف المملكة وإمدادت الطاقة العالمية، كما يشكل تهديد لأمن واستقرار حرية الملاحة والتجارة الدولية.
وأكد أن مصر تعلن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير لحماية وصون استقرارها.
وتابع:"يجدد الجميع رفضه القاطع لكافة أشكال الإرهاب الذى يحاول بأعمال تخريبية أن ينال من الدول ومقدراتها".
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