المحرصاوي : مشروع ”سفراء الأزهر ” أسهم في تكامل المكون الثقافي والعملي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مشروع سفراء الأزهر ببرامجه المتنوعة أسهم في تكامل المكون الأزهري والعملي، مشيرا إلى أن الجامعة اهتمت بمجال ريادة الأعمال، وأنشأت حاضنات لمشروعات الطلاب، وأصبح لديها حاضنة بكليتي الهندسة بقنا والعلوم بالقاهرة، وكذلك ناد لريادة الأعمال.
جاء ذلك في كلمة المحرصاوي، اليوم الثلاثاء، خلال احتفال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بختام أنشطة مشروع "سفراء الأزهر" خلال العام الجاري والتي تضمنت العمل على محاور متعددة، من برامج فكرية وتأهيلية متخصصة، أبرزها: "المعلم المحترف الدولي"، و"خبير في استخدام الأوفيس"، و"دبلومة مصمم ويب محترف"، و"اللغة الإنجليزية"، و"منحة 5000 أزهري"، حيث تم تأهيل 7500 أزهري.
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