المحرصاوي : مشروع ”سفراء الأزهر ” أسهم في تكامل المكون الثقافي والعملي

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مشروع سفراء الأزهر ببرامجه المتنوعة أسهم في تكامل المكون الأزهري والعملي، مشيرا إلى أن الجامعة اهتمت بمجال ريادة الأعمال، وأنشأت حاضنات لمشروعات الطلاب، وأصبح لديها حاضنة بكليتي الهندسة بقنا والعلوم بالقاهرة، وكذلك ناد لريادة الأعمال.

جاء ذلك في كلمة المحرصاوي، اليوم الثلاثاء، خلال احتفال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بختام أنشطة مشروع "سفراء الأزهر" خلال العام الجاري والتي تضمنت العمل على محاور متعددة، من برامج فكرية وتأهيلية متخصصة، أبرزها: "المعلم المحترف الدولي"، و"خبير في استخدام الأوفيس"، و"دبلومة مصمم ويب محترف"، و"اللغة الإنجليزية"، و"منحة 5000 أزهري"، حيث تم تأهيل 7500 أزهري.