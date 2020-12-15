لجنة ”النقل والمواصلات” بالنواب تناقش تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف بمصر

قدم رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة عمرو إسماعيل أمام لجنة "النقل والمواصلات" بـمجلس النواب، تفاصيل إنشاء أول ميناء جاف يتم تنفيذه بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أهميته في خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد ودوره في تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
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