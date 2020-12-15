النواب يوافق على البحث عن البترول في الصحراء الغربية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ايوك برودكشن بي" في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.

وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة - خلال استعراض تقرير اللجنة - "إن هذه الاتفاقية بمشروع القانون تحقق عائدا كبيرا للدولة"، منوها على أن شروط الاتفاقية والتي من بينها إعطاء الأولوية لتلبية السوق المحلية من الغاز والزيت.

ومن جانبه، دعا النائب أسامة شرشر، وزير البترول إلى الاهتمام أكثر بالثروة المعدنية بوصفها كنزا تحت الأرض، مشيرا إلى أنه بحسب تقارير أجنبية فإن مصر بها كميات كبيرة من البترول والثروة المعدنية.