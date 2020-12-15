وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "ايوك برودكشن بي" في البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية.
وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة - خلال استعراض تقرير اللجنة - "إن هذه الاتفاقية بمشروع القانون تحقق عائدا كبيرا للدولة"، منوها على أن شروط الاتفاقية والتي من بينها إعطاء الأولوية لتلبية السوق المحلية من الغاز والزيت.
ومن جانبه، دعا النائب أسامة شرشر، وزير البترول إلى الاهتمام أكثر بالثروة المعدنية بوصفها كنزا تحت الأرض، مشيرا إلى أنه بحسب تقارير أجنبية فإن مصر بها كميات كبيرة من البترول والثروة المعدنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب يوافق على البحث عن البترول في الصحراء الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.