الحكومة: لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" لصالح مستثمرين أجانب

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب .
واكد المركز انه لاصحة لما يتداول حول تصفية الشركة لافتا انه تواصل مع وزارة قطاع الاعمال والتي نفت صحة تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب .
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،منذ أسابيع ، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تمضى قدما فيما سعت إليه بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، التى ظلت تعانى من العديد من تراكمات، طيلة الأعوام الماضية، نتيجة العقبات والتحديات التى واجهتها فى تلك الفترة.
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