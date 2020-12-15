وعلق الحضرى على الفيديو قائلا: "لو كان العالم في كفة.. وأمي في كفه لاخترت أمي".
وقال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن مباراة مصر وإيطاليا كانت الأفضل في تاريخ عصام الحضري.
وكشف عن سبب عدم مشاركة عصام الحضري لمدة عام مع المنتخب، لافتا إلى وجود مشكلة له مع الحضري الذي ذهب للنادي الأهلي ولم يعرف أحد بخطئه.
وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن أفضل حراس المرمى في مصر حاليا هما محمد الشناوي وأبو جبل.
بصورة رومانسية.. محمود العسيلي يتغزل في زوجته عبر إنستجرام
نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة له مع زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق محمود العسيلي علي الصورة قائلا: "انتي الخيال لما بيدخل في الحقيقة مافيش أحلام بتكون بعيدة ..#دنيا_جديدة".
يذكر أن تصدر الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.
وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين، واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. محمود العسيلي يتغزل في زوجته.. ومنة فضالى تخضع لـ جلسة تصوير جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.