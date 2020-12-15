موجز السوشيال.. محمود العسيلي يتغزل في زوجته.. ومنة فضالى تخضع لـ جلسة تصوير جديدة

وعلق الحضرى على الفيديو قائلا: "لو كان العالم في كفة.. وأمي في كفه لاخترت أمي".



وقال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن مباراة مصر وإيطاليا كانت الأفضل في تاريخ عصام الحضري.

وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج"، أن بداية تألق عصام الحضري كانت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006 لأنه قبل ذلك كان احتياطيا.

وكشف عن سبب عدم مشاركة عصام الحضري لمدة عام مع المنتخب، لافتا إلى وجود مشكلة له مع الحضري الذي ذهب للنادي الأهلي ولم يعرف أحد بخطئه.

وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن أفضل حراس المرمى في مصر حاليا هما محمد الشناوي وأبو جبل.

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