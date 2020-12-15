متحدث الري لـ دوت الخليج: جار العمل في مشروع مصرف بحر البقر لمعالجة 5 ملايين متر مكعب يوميا

قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة قامت هذا العام بكثير من المشروعات أهمها المشروع القومى لتأهيل الترع الذى ينظم عملية توزيع المياه، وبدأت به الوزارة هذا العام، ويسير بمعدلات ممتازة في الإنجاز.

وأضاف "غانم"، لـ "دوت الخليج"، أن تشجيع المواطنين على التحول للري الحديث كان جزءًا من خطة الوزارة لترشيد المياه، فكانت هناك دعوة للمواطنين إلى التحويل ومساعدتهم عن طريق قروض ميسرة، وبالفعل هناك نماذج كثيرة نجحت والوزير زارها بنفسه خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مشروعات الحماية من أخطار السيول بعضها تم تنفيذه وبعضها جارٍ تنفيذه لتوفير المياه والاستفادة من مياه الأمطار، كما أن هذه المشروعات تهدف إلى حماية المنشآت العامة والأفراد والمرافق من أخطار السيول.

ونوه متحدث الرى، بأنه جارٍ العمل فى مشروع مصرف بحر البقر الذى يهدف إلى معالجة 5 ملايين متر مكعب يوميًا من غرب الدلتا ونقلها لسيناء، إضافةً إلى سحارة المحسمة التى نقلت مليون متر مكعب من مياه الصرف إلى شرق قناة السويس.

وأوضح أن الوزارة قامت بإدارة موسم أقصى الاحتياجات بكفاءة شديدة، ولا توجد مشاكل من المزارعين فى هذا الموسم نتيجة أعمال الحماية من السيول التى تمت هذا العام.