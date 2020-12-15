نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم من التعليم بشأن الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه أتم الامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي حتى الآن ما يقارب "٩٦٧ ألف من الطلاب".

واضافت ان الامتحان ممتد حتى الساعة ٩ مساء اليوم.

وأعلنت الوزارة عّن تفاصيل الدخول علي الامتحان وقد سجل التالي:



٥٢٥ ألف امتحان لغة عربية

٤٠٠ ألف امتحان أحياء

٤٠ ألف امتحان أحياء إنجليزي

١٥٠٠ امتحان أحياء فرنسي



وأوضحت الوزارة، إنه في حالة الاحتياج لنصيحة فنية خاصة بالامتحان التدريبي للصف الاول الثانوي، يرجى التواصل على الأرقام التالية:

WhatsApp: 01148970610

Hotline: 19368

Site: https:moe-complains.emis.gov.eg