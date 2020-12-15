نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يُعلن خلو مقعدي فوزي فتي ومحمد تمراز لوفاتهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة والأخيرة للبرلمان، وذلك لمناقشة عددًا من تقارير اللجان النوعية حول عدد من الاتفاقيات.

وأعلن الدكتور على عبدالعال، عقب بِدء الجلسة، خلو مقعدي كل من النائب فوزي فتي والنائب محمد سعد تمراز وذلك لوفاتهما.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، بمقر مجلس النواب، إن المجلس ورد اليه خطاب وزير الداخلية يخطره فيه بوفاة كل من النائب فوزي فتي النائب عن الدائرة العاشرة مركز شرطة اجا بمحافظة الدقهلية، وكذلك النائب محمد سعد تمراز النائب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتوجه "عبد العال" بخالص العزاء لأسرتي الفقيدين، سائلا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.

اليوم.. أخر جلسات برلمان 2015

ومن المقرر أن تكون الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أخر جلسات الفصل التشريعي لبرلمان 2015، حيث تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب 5 إتفاقيات دولية قبل إنتهاء الفصل التشريعي والمقرر له 9 يناير المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مايلي:

1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 1382020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3092019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

3- طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 2292020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

4- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 12020 المُعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

5- كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17102018.