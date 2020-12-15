نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس "الشيوخ": مستقبل وطن ما جاء للحياة السياسية لينفرد بالساحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، عن سعادته الغامرة بزيارة الكاتب الصحفي إياد أبوالحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، برفقة الكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وبوابة الجمهورية، قائلا: "تغمرني السعادة بزيارة السادة أصحاب الفكر العالى في مجال الصحافة والسلطة الرابعة التى لها دور بارز في تشكيل وعي المواطن المصري".

ودعا رئيس مجلس الشيوخ بالتوفيق لقيادات الصحافة المصرية ومؤسسة دار التحرير، مؤكدًا: "واثقون من إحداث نقلة نوعية وتشكيل وجدان ووعي المواطن المصري".

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء وبوابة الجمهورية: تأتي عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، والأهم أن يأتي على رأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ الذي يعد واحدا من أهم الفقهاء الدستوريين، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى هذه العودة وإلى دور سياسي وتشريعي بارز للمجلس الشيوخ لإثراء الحياة السياسية والتشريعية فى مصر.

وأشاد الشحات بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين قامات بالشيوخ تضيف للحياة السياسية، مشيدًا بتوجه القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن لم ينفرد فى هذه المرحلة أو يسعي للاستحواذ السياسي، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يضم تركيبة سياسية لإثراء الحياة السياسية فى مصر.

ومن جانبه نقل الكاتب الصحفي إياد أبو الحاج تهنئة 4 آلاف صحفي بمؤسسة دار التحرير بمناسبة تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئاسة مجلس الشيوخ.