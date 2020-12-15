نبيلة مكرم لشباب مصر بالخارج: هناك مسئولية على عاتقكم تجاه تحديات الدولة

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بعدد من الشباب المصريين الدارسين بالخارج فى مقر الوزارة وعبر تطبيق "زووم"، وعقدت حلقة نقاشية معهم للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم بهدف تحصين جموع شباب مصر الدارسين بالخارج ضد أى أفكار زائفة.





ورحبت نبيلة مكرم بمجموعة الشباب، معربة عن سعادتها بالطاقة الإيجابية التى مازالت لديهم نتيجة الملتقى الأول لشباب الدارسين بالخارج، الذى اختتم أعماله منتصف نوفمبر الماضى، مؤكدة أنه وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر فى الخارج ووطنهم الأم.



واستطردت الوزيرة قائلة للشباب: "إننا حريصون على عقد لقاءات دورية معكم لمناقشة المسئولية التى تقع على عاتقكم فى المرحلة المقبلة حول التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، خاصة إنكم سفراء لوطنكم بالخارج وخبراء المستقبل، حيث نود أن نستمع إلى مقترحاتكم واستفساراتكم من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تسهم فى خروج استراتيجية تحقق استدامة التواصل معكم وربطكم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم والخبرات التى اكتسبتموها وتصحيح أى صور أو أفكار مغلوطة عن مصر مُتداولة بالخارج".



واستعرض عدد من الشباب فى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وهولندا وروسيا وأوكرانيا تجاربهم وأفكارهم ومقترحاتهم، إذ قال عدد منهم إنهم حرصوا على جمع الطلبة المصريين بالخارج فى جامعاتهم وتعريف الشباب بالخارج بالعادات والتقاليد المصرية، كما قال آخرون إنهم أنشأوا اتحادات للطلاب المصريين بجامعاتهم لتبادل اللقاءات والثقافات والمعتقدات المختلفة، واستعراض المشكلات ووجهات النظر حول القضايا العالمية.



وفى ختام الحلقة النقاشية، تم الاتفاق على تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب المصريين الدارسين بالخارج وللاستفادة من تخصصاتهم ومن ثمّ ربطهم بأنشطة مؤسسة "مصر تستطيع"، وكذلك إقامة منصة لهم تستهدف استدامة التواصل معهم ونقل ما يحدث فى الوطن على أرض الواقع وعرض الحقائق عبر مصادر موثوق فيها لمواجهة تزييف الوعى الذى يتعرض له المصريين بالخارج وربطها بمبادرة "اتكلم عربى" التى يرعاها رئيس الجمهورية وتتبناها وزارة الهجرة.