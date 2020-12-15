صور.. منار يبحث مع سفير كوريا الجنوبية لدى مصر تحديث اتفاقية النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدنى، وتحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين البلدين، وكذا آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر.





حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى.

وخلال اللقاء رحب وزير الطيران بسفير كوريا الجنوبية، معربًا عن سعادته بتوطيد أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية فى مختلف المجالات بما يحقق الأولويات التنموية للحكومة المصرية ويعمق العلاقات الاقتصادية والعلمية بين الجانبين.





وأكد منار على حرص الدولة المصرية بمد أواصر التعاون مع جميع الشركاء، خاصة دولة كوريا الجنوبية فى مجال صناعة النقل الجوى، مضيفا أن خطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطط الدولة المصرية فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يساهم فى التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أهمية الاستمرار فى دعم الشراكة والتعاون، فى مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدنى، فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير الكورى عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية مع مصر فى ظل العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين منذ سنوات طويلة، حيث أن الاقتصاد المصرى يعد أحد أسرع الاقتصاديات نموًا فى العالم وأن مصر سوقًا ضخمًا واعدًا لامتلاكها إمكانيات بشرية هائلة.

وأكد أن هناك العديد من الشركات الكورية العملاقة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات بالمشروعات المصرية الكبيرة فى مختلف المجالات.