كرم جبر: استراتيجية بناء الوعى لن تكون مجرد حديث فى الغرف المغلقة

جدة - نرمين السيد - أعرب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن أمله فى إنشاء قناة للأطفال، لا سيما وأن هناك بعض الجمعيات الدينية غير المرخصة تعمل فى إطار غير شرعى على شخصية الطفل.





وأوضح جبر، فى كلمته خلال إعلان إطلاق استراتيجية بناء الوعى واستقلال الدول 2021"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتفاقا تم توقيعه مع اليونيسيف للعمل على شخصية الطفل والبرامج المناسبة له.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن استراتيجية بناء الوعى ستخرج للنور لتحقيق الغرض المنشود، ولن تكون حديث فى الغرف المغلقة.

وأكد أنه من بين التوصيات البحث عما يريده المشاهد، من خلال التعاون مع أساتذة إعلام، وخلق قنوات تواصل مع الإعلام الجديد للوقوف على المحتوى المطلوب، ووضع خطوات جادة فى هذا الصدد، لاستهداف الشريحة المطلوبة من المجتمع للمساهمة فى بناء مجتمع واعى وجيل مستنير.

فى حين قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم لبناء شخصية الطفل المصرى.

واستطرد قائلا: "لدينا 25 مليون متابع على موقع الوزارة فى متابعة ومشاهدة وقراءة الكتب، ولدينا على مواقع التواصل تغريدات وفتاوى مهمة للمواطنين".