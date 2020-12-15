جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن الهيئة انتقلت بشكل كامل للتحول الرقمى، مشيرًا إلى أنه الآن يتم تقديم خدمات إلكترونية للتوكيلات كالحجز الإلكترونى على موقع الهيئة، ما يوفر الكثير من الوقود والعمالة، لاسيما أنه فيما سبق كان يجب على التوكيل الملاحى الحجز للسفينة قبلها وصولها بـ 72 ساعة .





وأضاف "رئيس الهيئة العامة لقناة السويس"، خلال لقائه مع برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التحول الرقمى أتاح إجراء المناقصات والممارسات، وكذلك ربط الهيئة ببورسعيد والسويس ومركز المراقبة فى الملاحة. وتابع: "التحول الرقمى أفاد الهيئة وكان له مصداقية فى العمل والحوافز المقدمة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تحقق الهيئة إيرادات هذا العام مماثلة أو زيادة عن العام الماضى، الذى شهد إيرادات بقيمة 5 مليارات و720 مليون دولار. وأشار إلى زيادة عدد السفن المارة فى القناة هذا العام بعدد 19 ألفًا و313 سفينة، بالمقارنة بـ18 ألفًا و740 خلال العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قناة السويس: التحول الرقمى الكامل وفر الكثير من الوقود والعمالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.