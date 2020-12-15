النشرة المرورية : سيولة بمحاور الجيزة وكثافات مرتفعة بكورنيش المعادى

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090 إن الحركة المروية، اليوم الثلاثاء، مع البداية الفعلية للحركة المرورية تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70 % خلال فترة الذروة المسائية.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام نظرا لتلقبات الأحوال الجوية، ظهرت بمنطقة محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، وكذلك بعض الكثافات بمحور طريق أبو قير.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، بالإضافة إلى أن الإسماعيلية تشهد بعض الأحجام فى شارع منطقة الثلاثينى.

ولفت صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المركبات، خصوصًا مع وجود أعمال توسعة وإنشاءات بعدد من قطاعات الطرق الدائرية، ومنها أعلى الوراق، وأعلى المرج للمتجه إلى نفق السلام، وأعلى محور الأوتوستراد للمتجه إلى المنيب، وأعلى البساتين للمتجه إلى دار السلام والمنيب.

وذكر أن منطقة كارفور أعلى الطريق الدائرى ظهرت بها بعض الكثافات نتيجة حادث سير لأحد الأشخاص، فيما أكد أن محاور محافظة الجيزة كافة تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

وتابع :" شهدت محافظة القاهرة ظهور بعض الأحجام المرورية بمحور صلاح سالم نتيجة الأعمال بمنطقة الفردوس وظهرت كثافات مرتفعة بكورنيش النيل خصوصا للقادم من منطقة المعادى إلى جاردن سيتى وطلب بسلوك محور الأتوستراد".