وزير الأوقاف يعلن تنظيم مؤتمر حوار الأديان فى مارس المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد مؤتمر دولى بعنوان حوار الأديان والحضارات والثقافات فى شهر مارس المقبل، موضحا أن الوزارة لا تستهدف استضافة علماء دين فقط بالمؤتمر، بل سيتم استضافة شخصيات من مختلف الفئات والديانات .

واقترح جمعة في كلمته بمؤتمر اطلاق استراتيجية بناء الوعي في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم دورة مشتركة مع المجلس الأعلى للإعلام تخصص لتأهيل من يقدم البرامج الدينية.

وقال جمعة إن احد اهم مشاكل الانتخابات خلال 30 سنة من عام 1980 وحتى 2010 كان استخدام الاخوان والسلفيين للمساجد في الدعاية الانتخابية لكن الان لم يجرؤ احد ان يفعل ذلك، كما انه في فترة الغلق بسبب كورونا لم يجرؤ أحد على فتح زاوية اثناء الغلق ومن فعل ذلك تقرر انهاء خدمته فورا.

وأضاف وزير الأوقاف "نريد الإيجابية المجتمعية من يرى مدرس يكلم التلميذ عن حسن البنا نكتب شكوى رسمية، وهكذا في المساجد لو مارسنا الإيجابية المجتمعية لردعنا كل السلبيات وألف معلم هيعمل حسابه قبل ما يتكلم وهكذا في الزوايا"،مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف حولت الكتاتيب الى ما يسمى بالمدارس الفكرية "حيث عملنا نظام جديد اسمه المدارس القرآنية التي لا تكتفي بالتحفيظ ولكن التربية ايضا" بحسب تعبيره.